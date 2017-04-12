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Руководитель Таллиннского центра переработки отходов отстранен от должности

Rus.Postimees.ee
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Мартин Гасман | ФОТО: Vallo Kruuser/Ekspress Meedia

Горуправа на сегодняшнем заседании освободила от должности руководителя подведомственного Таллиннскому департаменту окружающей среды Таллиннского центра переработки отходов Мартина Гасмана, сообщает Postimees.

Причиной освобождения от должности Гасмана стал его отказ от трудового договора. Однако вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу на пресс-конференции горуправы не стал скрывать, что сейчас из-за проблем с мусором в Таллинне на эту должность идет поиск более способного человека.

Пока не будет найден новый руководитель, за работой Центра переработки отходов будет следить руководитель Таллинского центра вторичного использования отходов Керту Тийтсо.

За последние несколько месяцев в нескольких районах Таллинна произошел настоящий мусорный коллапс, поскольку отвечающая за вывоз мусора фирма не справляется со своей работой.

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