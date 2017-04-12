Автобусы Lux Express больше не будут останавливаться на Балтийском вокзале в Петербурге

«Решение принято в связи с тем, что инфраструктура автовокзала соответствует современным требованиям по обеспечению безопасности пассажиров на международных автобусных маршрутах, - пояснил гендиректор российского представительства Lux Express Group Райт Реммель и добавил, что все клиенты, купившие билеты на автобусы в Петербург и обратно, проинформированы об этих изменениях лично сотрудниками компании.

Автобусный вокзал в Петербурге находится на набережной Обводного канала, дом 36. До ближайших станций метро - «Лиговский проспект» (линия 4) и «Обводный канал» (линия 5) - приблизительно полкилометра.

До автовокзала идут городские автобусы №76, 15, 74 - остановка «Автобусный вокзал» и трамваи №25, 49 - остановка «Набережная Обводного канала».