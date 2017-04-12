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Видео: гол Радулова попал в десятку красивейших шайб НХЛ по итогам регулярного сезона

Sports.ee
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Александр Радулов. | ФОТО: USA TODAY Network/USA TODAY Sports/Sipa USA

Шайба российского нападающего клуба «Монреаль Канадиенз» Александра Радулова в матче с «Оттавой» (3:4) вошла в десятку лучших голов завершившегося регулярного чемпионата по версии Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает NEWSru.

Радулов занял 10-е место и оказался единственным россиянином, шайба которого попала в рейтинг.

Сезон-2016/17 стал для россиянина первым в НХЛ после пятилетнего перерыва. На счету 30-летнего форварда в прошедшем чемпионате 76 игр, 18 шайб и 36 передач, напоминает ТАСС.

Самым красивым был признан гол капитана «Питтсбурга» и лучшего снайпера регулярного чемпионата Сидни Кросби во встрече с «Баффало» (3:1). Кросби открыл счет в первом периоде того матча, обыграв нескольких соперников и поразив ворота одной рукой.

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