Видео: гол Радулова попал в десятку красивейших шайб НХЛ по итогам регулярного сезона

Радулов занял 10-е место и оказался единственным россиянином, шайба которого попала в рейтинг.

Сезон-2016/17 стал для россиянина первым в НХЛ после пятилетнего перерыва. На счету 30-летнего форварда в прошедшем чемпионате 76 игр, 18 шайб и 36 передач, напоминает ТАСС.

Самым красивым был признан гол капитана «Питтсбурга» и лучшего снайпера регулярного чемпионата Сидни Кросби во встрече с «Баффало» (3:1). Кросби открыл счет в первом периоде того матча, обыграв нескольких соперников и поразив ворота одной рукой.