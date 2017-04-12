Вывозом мусора в Таллинне продолжит заниматься Eesti Keskkonnateenused

По словам члена правления Eesti Keskkonnateenused Арго Лууде, жителям Старого города и расположенным там предприятиям не нужно больше беспокоиться из-за невывезенного вовремя мусора: "Департамент окружающей среды сделал разумный и единственно верный шаг и аннулировал разрешение на вывоз мусора выданное фирме, так как собственник так и не смог начать выполнять взятые на себя обязательства".

В этом месяце в прессе много писалось о том, что на конкурсах по организации вывоза мусора победителем оказалось до сих пор неизвестное предприятие Baltic Waste Management, которое в Старом городе должно было начать работу уже с 1 апреля. Вместо этого BWM ходатайствовало из-за отсутствия необходимой техники об отсрочке начала исполнения обязательств.

Обслуживать район вывоза мусора под номером 8 в центре Таллинна, т.е Старый город продолжил прежний партнер - Eesti Keskkonnateenused, и предприятие сможет продолжить свою деятельность и далее.

По словам Лууде, Eesti Keskkonnateenused не разрешалось заниматься вывозом мусора в Старом городе с 1 мая, так как тогда закончилась бы предоставленная BWM городскими властями отсрочка. В то же время выяснилось, что BWM не смогло бы начать работу и после 1 мая.

Также Лууде сообщил, что прозвучавшее в прессе утверждение, что у Eesti Keskkonnateenused нет достаточных возможностей для опустошения мусорных контейнеров, не соответствует действительности.