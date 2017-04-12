Картина дня: сенсации ежегодника КАПО, визит Тиллерсона в Россию и подробности взрывов в Дортмунде

Россия подослала в Эстонию своего нациста

По данным Полиции безопасности (КаПо), в прошлом году Россия отправила на памятные мероприятия в Синимяэ проживающего в Санкт-Петербурге правого радикала, чтобы тот продемонстрировал кремлевским СМИ свои татуировки со свастикой. Читать далее...

Из Эстонии к Асаду ездит не только Яна Тоом

КаПо пишет в опубликованном сегодня ежегоднике, что сирийский диктатор Башар Асад встречался с одним из “бронзовой четверки” и центральных персонажей апрельских событий десятилетней давности Марком Сирыком, а также известным прокремлевским правозащитником Йоханом Бэкманом. До сих пор было известно лишь о том, что с сирийским правителем встречалась евродепутат Яна Тоом. Читать далее...

Работавших на ФСБ контрабандистов признали виновными в заговоре против Эстонии

В прошлом году Полиция безопасности задержала двух имевших двойное – эстонское и российское – гражданство мужчин, которых спецслужбы России завербовали для того, чтобы следить за эстонскими военными и сотрудниками Департамента полиции и погранохраны (PPA). Обоих суд признал виновными в заговоре против Эстонии. Читать далее...

КаПо задержала в Эстонии агента ГРУ

9 января работники КаПо задержали в Эстонии гражданина России, работавшего на российскую военную разведку ГРУ. Генеральный директор Полиции безопасности Арнольд Синисалу сказал Postimees, что это первый раз, когда КаПо удалось поймать агента ГРУ. Читать далее...

Слухи заставляют беженцев пускаться в бега

В начале года среди доставленных в Эстонию военных беженцев начали распространяться слухи, что Германия не будет высылать обратно приехавших в страну беженцев в то европейское государство, где им был выдан вид на жительство. Поверив в это, многие обосновавшиеся в Эстонии семьи начали паковать чемоданы. Читать далее...

На месте взрывов в Дортмунде была обнаружена признательная записка

На месте взрывов в Дортмунде у автобуса футбольной команды "Боруссия" была обнаружена записка, составитель или составители которой берут на себя ответственность за случившееся. Об этом сообщила на пресс-конференции во вторник, 11 апреля, представитель прокуратуры. Читать далее... С содержанием записки можно ознакомиться ЗДЕСЬ

Электрику оторвало руку при взрыве лобзика

Днем 3 мая 2015 года в Кадриорге прогремел взрыв. Вслед за этим раздались крики. Александр (здесь и далее Postimees не указывает фамилий героев), находящийся уже в пенсионном возрасте, выбежал из дома - по его словам, он боялся, что это последние секунды его жизни. Из дома он выбежал для того, чтобы его кто-нибудь заметил и оказал помощь. Читать далее...

Встреча Тиллерсона с Лавровым

Встреча не обошлась без инцидентов. Журналисты, увидев дипломатов, начали выкрикивать вопросы, которые касались в основном позиции Вашингтона по Сирии. В ответ на это Лавров сделал им замечание. Читать далее...

Меркель едет в Россию

Канцлер Германии Ангела Меркель посетит Москву 2 мая для проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Читать далее...

Путин признался, что при Обаме было лучше

Российско-американские отношения при президенте США Дональде Трампе ухудшились. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин. Читать далее...

Эстонских военнослужащих выгнали спать в палатки, чтобы освободить казармы для союзников

Служебный городок Лясна на центральном полигоне с начала апреля уставлен палатками, в которых размещаются срочные служащие. Их места в тапаских казармах заняли союзники. Читать далее...

Мать семейства в Эстонии, проститутка в Финляндии

Эстонские проститутки никуда не делись из Финляндии, их доля в тамошнем секс-бизнесе составляет как минимум десять процентов. Многие из них на родине имеют семьи, а в Хельсинки ездят на подработку. Читать далее...