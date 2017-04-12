Пять новых домов, на квартиры в которых стоит обратить внимание

1. Квартиры в доме LAEV в Рокка-аль-Маре

Фото: KV.EE

Многоквартирный дом под названием LAEV привлекает внимание по нескольким причинам. Во-первых, он в самом деле похож на корабль, а во-вторых находится в замечательном месте - и рядом с морем, и не слишком далеко от центра города. На первых этажах дома расположены бизнес-площади, что позволяет жить и работать в одном здании.

2. Тоом-Кунинга, 21

Фото: KV.EE

Этот объект находится на границе чудесного района Уус-Мааильм и центра города. Расположение и отделка квартир в стиле аrt deco вызывают немедленное желание поселиться в этом нестандартном доме.

3. Нымме, Ильмаризе, 3

Фото: KV.EE

Находящийся в природоохранной зоне дом идеально подходит тем, кто устал от городской суеты, но не может позволить себе расслабиться полностью. В двух шагах от дома находится дорожка здоровья, да и до всех необходимых городских удобств рукой подать.

4. Дома на улице Линнамяэ в Ласнамяэ

Фото: KV.EE

Ласнамяэ сейчас совсем не тот, каким он был еще несколько лет назад. Здесь построено и еще строится много модных домов, где все квартиры с балконами и с хорошо продуманной планировкой. Не стоит забывать и о зеленых дворах, в которых можно отлично провести время с семьей.

5. Дом VEGA в микрорайоне Мустакиви

Фото: KV.EE

VEGA - единственный в своем роде жилой комплекс, в котором наряду с квартирами будут располагаться общественные зоны: сауны, игровые комнаты, тренажерные, спортивные и банкетные залы.