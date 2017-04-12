Пять новых домов, на квартиры в которых стоит обратить внимание

Если вы решили приобрести квартиру в новом доме, то окажетесь перед сложным выбором: таких предложений на рынке слишком много. Портал Kodu предлагает заострить внимание хотя бы на этих пяти.
1. Квартиры в доме LAEV в Рокка-аль-Маре
Фото: KV.EE
Многоквартирный дом под названием LAEV привлекает внимание по нескольким причинам. Во-первых, он в самом деле похож на корабль, а во-вторых находится в замечательном месте - и рядом с морем, и не слишком далеко от центра города. На первых этажах дома расположены бизнес-площади, что позволяет жить и работать в одном здании.
Фото: KV.EE
Этот объект находится на границе чудесного района Уус-Мааильм и центра города. Расположение и отделка квартир в стиле аrt deco вызывают немедленное желание поселиться в этом нестандартном доме.
Фото: KV.EE
Находящийся в природоохранной зоне дом идеально подходит тем, кто устал от городской суеты, но не может позволить себе расслабиться полностью. В двух шагах от дома находится дорожка здоровья, да и до всех необходимых городских удобств рукой подать.
4. Дома на улице Линнамяэ в Ласнамяэ
Фото: KV.EE
Ласнамяэ сейчас совсем не тот, каким он был еще несколько лет назад. Здесь построено и еще строится много модных домов, где все квартиры с балконами и с хорошо продуманной планировкой. Не стоит забывать и о зеленых дворах, в которых можно отлично провести время с семьей.
5. Дом VEGA в микрорайоне Мустакиви
Фото: KV.EE
VEGA - единственный в своем роде жилой комплекс, в котором наряду с квартирами будут располагаться общественные зоны: сауны, игровые комнаты, тренажерные, спортивные и банкетные залы.