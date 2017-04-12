В Таллинне изменится порядок приема ребенка в детский сад

Вице-мэр столицы Михаил Кылварт сказал, что необходимость предоставления такой возможности неоднократно была темой обсуждения в Департаменте образования. Но только после создания за последние пять лет 1600 новых мест в детских садах сложилась обстановка, позволяющая реализовать этот принцип.

Согласно постановлению городской управы, при наличии свободного места в соответствующей возрастной группе первым в нее зачисляется ребенок, проживающие с которым по одному адресу брат или сестра уже посещают этот детский сад, если директор этого детсада получил от родителя письменное заявление о предоставлении места в детском саду.

Кылварт говорит, что хотя в городе уже сейчас около 350 свободных мест в детских садах, наличие мест неравномерно, а потому город продолжает создание детских садов. Особое внимание уделяется районам Кесклинн, Пирита и Нымме. Этой осенью откроются детский сад в Какумяэ, детсад "Лотте" на улице Койдула, а в Нымме начнется строительство детского сада на четыре группы.