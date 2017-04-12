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Эстонские пограничники не пустили в страну оператора телеканала РЕН ТВ

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Rus.Postimees.ee
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Таллиннский аэропорт. Иллюстративный снимок. | ФОТО: SANDER ILVEST/

Оператору телеканала РЕН ТВ Илье Омельченко отказали во въезде в страну. В настоящий момент он находится в транзитной зоне аэропорта и ждет рейса до Москвы.

Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал Rus.Postimees, что сегодня в 11.08 из Москвы в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин России, озвученная цель поездки которого не отвечала действительности: «Мужчина утверждал, что прибыл в Эстонию в качестве туриста, хотя в ходе опроса выяснилось, что он оператор и прибыл в Эстонию по работе».

Мужчине был выдан запрет на въезд и он ждет рейса до Москвы в транзитной зоне.

На том же самолете прибыл и другой гражданин России, при проверке и опросе которого не возникло разногласий в цели поездки, поэтому он был пропущен в Эстонию.

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