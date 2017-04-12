Эстонские пограничники не пустили в страну оператора телеканала РЕН ТВ

Эстонские пограничники не пустили в страну оператора телеканала РЕН ТВ1
12 апреля 2017 г., 18:13
Оператору телеканала РЕН ТВ Илье Омельченко отказали во въезде в страну. В настоящий момент он находится в транзитной зоне аэропорта и ждет рейса до Москвы.
Пресс-секретарь Пыхьяской префектуры Сейко Куйк сказал Rus.Postimees, что сегодня в 11.08 из Москвы в Таллиннский аэропорт прибыл гражданин России, озвученная цель поездки которого не отвечала действительности: «Мужчина утверждал, что прибыл в Эстонию в качестве туриста, хотя в ходе опроса выяснилось, что он оператор и прибыл в Эстонию по работе».
Мужчине был выдан запрет на въезд и он ждет рейса до Москвы в транзитной зоне.
На том же самолете прибыл и другой гражданин России, при проверке и опросе которого не возникло разногласий в цели поездки, поэтому он был пропущен в Эстонию.