Мусорный коллапс: из-за ошибки городских властей таллиннцам придется платить втридорога

Итак, на сегодняшней пресс-конференции городской управы Сарапуу сообщил, что, во-первых, проваливший работу партнер Таллинна – предприятие BWM, выигравшее конкурс на господряд, но не сумевшее справиться с вывозом мусора из так называемых глубинных контейнеров, - больше партнером не является. Договор расторгнут, фирме в качестве наказания выставлен штраф в размере 7000 евро.

BWM будет продолжать вывозить мусор из обычных контейнеров в Ласнамяэ и Нымме, но город берет работу предприятия под контроль, и в случае возникновения трудностей будет расторгнуто и это соглашение.

Под раздачу попал и директор Таллиннского центра по переработке мусора Мартин Гасман. Он уволен, и его пост временно займет нынешний руководитель Таллиннского центра по вторичному использованию мусора Керсти Тийтсо.

И вроде бы все в порядке: виновные наказаны, оштрафованы и уволены. Однако именно сейчас председатели квартирных товариществ в полном смысле слова оказались в еще более сложной ситуации. Поскольку фирма, которую назначил город Таллинн, больше дома не обслуживает, всем товариществам дана команда «выходить на свободный рынок и лично заключать договоры с оставшимися фирмами по вывозу мусора».

По словам председателя одного из квартирных товариществ Таллинна, к которому обратился Rus.Postimees (имена редакции известны, но мы их не называем, поскольку сделанные им ценовые предложения являются конфиденциальной информации - И.К.), у него выкручены руки и ему пришлось выбирать из двух зол меньшее. «Я получил предложение от двух оставшихся фирм. Предложение Ekovir увеличит наши расходы вполовину, но они готовы вывозить макулатуру бесплатно. RagnSells поднял цены примерно на 40 процентов, но хочет за вывоз бумажных отходов получать 26,70 каждый раз. Наши расходы по вывозу мусора сильно увеличиваются, но выхода нет, я обязан срочно заключить договор, поскольку из-за прежних перебоев с вывозом мусора во двор уже потянулись крысы. Я не могу допустить нашествия грызунов на дом», - сказал председатель.

Другой председатель назвал еще более жуткие цифры: «Предложение Ekovir увеличивает наши расходы на 50 процентов, а предложение RagnSells – на 90 процентов. Спасибо за свободный рынок».

Еще одно товарищество, обслуживавшееся RagnSells до февраля этого года, было переведено городом под BWM, а теперь само ищет нового партнера, получив от своего прежнего мусорщика предложение, в котором цены отличаются от тех, что были еще в январе в три раза!

Поскольку Таллиннская городская управа на наши уточняющие вопросы так и не ответила, мы связались с депутатом Рийгикогу Ольгой Ивановой, которая завтра организует круглый стол, на который приглашены председатели квартирных товариществ, городских властей и фирм по вывозу мусора.

Иванова объяснила, что этот вопрос она пока только изучает, но уже теперь может сообщить, что в конце апреля Департамент окружающей среды объявит новый конкурс на господряд и будет искать нового городского партнера: «Конкурс будет длиться 45 дней, после еще 25 дней потребуется на обжалование решений, я думаю, что к концу лета все товарищества смогут заключить договор с фирмой, которая предложит нормальные цены. Да, я согласна, что сложившаяся ситуация ненормальна. И я постараюсь со своей стороны привлечь внимание таллиннских городских властей».

К сожалению, без изменения закона, на что депутат Рийгикогу может влиять, решить этот вопрос на уровне государства нельзя. Во всяком случае не так быстро, как того требуют обстоятельства. Городские власти Таллинна крупно подставили жителей города. Фирмы по вывозу мусора сейчас пытаются урвать все то, что недополучили, когда их начали потихоньку выдавливать с рынка. А настоящим козлом отпущения с этой ситуации стали горожане, которым, если они не хотят однажды проснуться в куче мусора и в компании крыс, теперь придется платить втридорога.