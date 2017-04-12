Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Гражданин России пытался через эстонский банк перевести в Донецк 10 000 долларов

2
Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: MOHAMED ABD EL GHANY/REUTERS

В ежегоднике КаПо сообщается, что находящийся в международном розыске гражданин России Михаил Захаров пытался через действующий в Эстонии банк перевести деньги в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР), пишет Postimees.

Михаил Захаров с конца 2016 года находится в розыске.

Захаров пытался через действующий в Эстонии банк с помощью интернета перевести со своего счета 10 000 американских долларов в действующий в России банк на счет Глеба Леонидовича Корнилова с пояснением «For Igor Ivanovitš Strelkov from Moscow State University scientists».

Платеж был приостановлен, поскольку отмеченный получателем Игорь Иванович Стрелков 28 апреля 2014 года был включен в список лиц, в отношении которых были введены санкции ЕС  в связи с действиями против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Представители действующих в Эстонии банков сказали, что не могут обнародовать информацию, пытались ли через их банк осуществить сделку, ссылая на Закон о кредитных учреждениях.

Наверх