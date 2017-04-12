Гражданин России пытался через эстонский банк перевести в Донецк 10 000 долларов

Михаил Захаров с конца 2016 года находится в розыске.

Захаров пытался через действующий в Эстонии банк с помощью интернета перевести со своего счета 10 000 американских долларов в действующий в России банк на счет Глеба Леонидовича Корнилова с пояснением «For Igor Ivanovitš Strelkov from Moscow State University scientists».

Платеж был приостановлен, поскольку отмеченный получателем Игорь Иванович Стрелков 28 апреля 2014 года был включен в список лиц, в отношении которых были введены санкции ЕС в связи с действиями против территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Представители действующих в Эстонии банков сказали, что не могут обнародовать информацию, пытались ли через их банк осуществить сделку, ссылая на Закон о кредитных учреждениях.