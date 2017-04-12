Депутат Хельме: ежегодник КаПо – это политическая пропаганда

Честно говоря, я еще не видел свежего ежегодника КаПо.

На мой взгляд, ежегодники КаПо – это скорее политическая пропаганда, чем отчет о деятельность контрразведки, который можно было бы воспринимать всерьез. Да, что-то в ежегодниках есть, и, конечно, с ними стоит ознакомиться, чтобы узнать о трендах, об официальной позиции, всё это следует учитывать. Но, понятно, КаПо – не та организация, которая может позволить себе делиться настоящей информацией на страницах какого-либо ежегодника.

Это нормально, и за то, что это пропаганда, я КаПо не осуждаю. Просто их ежегодник – это не тот документ, на основании которого можно сделать выводы о том, какие у нас есть проблемы и достижения в области безопасности.