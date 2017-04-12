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Как не стыдно! Итальянские волейболистки сняли с себя трусы после победы в чемпионате

Sports.ee
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Волейбольный мяч. Снимок иллюстративный. | ФОТО: Roman Kruchinin/Roman Kruchinin/TASS

Волейболистки итальянского клуба «Альтаир 1963», представляющего Виченцу, громко отметили свою победу в шестом по силе дивизионе чемпионата страны, сообщает NEWSru со ссылкой на Libero.pe.

Победительницы более чем скромной Серии D стали знамениты на весь мир после того, как снялись обнаженными, оставив на себе лишь верхнюю часть формы - топы и гольфы. Интимные места на групповой фотографии в раздевалке спортсменки прикрыли волейбольными мячами.

Фотография была опубликована на официальной странице команды Facebook и быстро стала вирусной.

Отметим, что спортсмены довольно часто снимаются обнаженными, демонстрируя миру свои атлетичные тела. Помимо фотосессий в глянцевых журналах, они довольно часто снимают с себя одежду для того, чтобы отпраздновать успех или прилечь внимание к каким-либо проблемам.

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