Как не стыдно! Итальянские волейболистки сняли с себя трусы после победы в чемпионате

Победительницы более чем скромной Серии D стали знамениты на весь мир после того, как снялись обнаженными, оставив на себе лишь верхнюю часть формы - топы и гольфы. Интимные места на групповой фотографии в раздевалке спортсменки прикрыли волейбольными мячами.

Фотография была опубликована на официальной странице команды Facebook и быстро стала вирусной.

Отметим, что спортсмены довольно часто снимаются обнаженными, демонстрируя миру свои атлетичные тела. Помимо фотосессий в глянцевых журналах, они довольно часто снимают с себя одежду для того, чтобы отпраздновать успех или прилечь внимание к каким-либо проблемам.