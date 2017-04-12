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Депутат Вельман: мне давно понятен вектор капошной деятельности

журналист
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Владимир Вельман | ФОТО: Scanpix

Центристский депутат Владимир Вельман говорит, что никаких неожиданностей ежегодник КаПо не таит и таить не может.

Я не без удовольствия полистал новый ежегодник, но... ни с какими чувствами я его не жду. Мне давно понятен вектор капошной деятельности, и ничего неожиданного я увидеть не надеюсь.

Мне лично этот ежегодник не нужен и не важен. И основная масса людей его не увидит. Нужен и важен он в основном журналистам – чтобы было о чем поговорить. Да, иногда некоторые упомянутые там персоны становятся, так сказать, внутренними персонами нон грата на какое-то время.

Но в основном ежегодник описывает рутинную работу спецслужб, которой они должны заниматься и ежегодно, и ежедневно.

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