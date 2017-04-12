Государство выделить 21 миллион евро на внеклассное образование

По словам центриста и члена парламентской группы поддержки школ по интересам Тийта Терика, принятые сегодня поправки значительно улучшат возможности занятий в школах по интересам, предоставив молодежи широкий спектр различных услуг. «Хочется надеяться, что, получив дополнительное финансирование со стороны государства, самоуправления не уменьшат свою долю финансирования. Здесь важно ответить, что эта сумма – 21 миллион – дополнительные средства для развития школ по интересам» - добавил Терик.

По словам политика, дополнительные средства повлекут за собой и дополнительные обязательства, но главное помнить – все это делается во имя правильной цели. «Да, самоуправлениям придется хорошенько подумать над тем, какую деятельность предложить местной молодежи, систематизировать все и создать широкий спектр возможностей для саморазвития и самореализации подростков», - сказал Терик, добавив, что после административной реформы, объединившимся самоуправлениям придется четче обозначить ситуацию, которая действует в сфере внешкольного образования.

Политик уверен, что у всех ребят должна быть возможность всесторонне развиваться вне школы и вне дома. «Различные занятия, будь то игра на музыкальном инструменте, создание роботов или занятия спортом развивают ребенка, расширяя границы его мировоззрения», - сказал Терик, добавив, что дополнительное финансирование этой сферы со стороны государства, крайне важный шаг, так как теперь даже те самоуправления, у которых не было достаточно средств, чтобы предлагать местным подросткам возможности заниматься внеклассной работой, смогут это делать. «Таким образом есть надежда на то, что школы и кружки по интересам откроются и в тех самоуправлениях, где раньше их не было», - сказал политик.

Согласно принятому закону, уже в этом году государство выделит на внешкольные занятия 6 миллионов евро, а в 2018 – 15 миллионов.