В Германии задержан подозреваемый в причастности к взрыву у автобуса «Боруссии»

В ведомстве пояснили, что в настоящее время по делу о взрыве в Дортмунде есть двое подозреваемых-исламистов, один из которых задержан. В квартирах обоих подозреваемых были проведены обыски. Местная прокуратура собирается обратиться в суд, чтобы получить санкцию на арест задержанного подозреваемого, пишет Newsru.

По информации Berliner Kurier, в рамках расследования был задержан 31-летний гражданин Сирии. В соответствии с местным законодательством, полное имя задержанного не публикуется до признания его вины судом. В СМИ его называют Зохер Дж. Сообщается, что он был арестован в среду, 12 апреля, в Баварии.

Задержанный еще до приезда в Германию состоял в террористической организации "Джебхат ан-Нусра", являющейся отделением международной террористической сети "Аль-Каида", а затем вступил в "Исламское государство", отмечает NEWSru Israel со ссылкой на Associated Press.

В 2011 году вместе с двумя сообщниками, которые ранее были задержаны полицией Германии, Зохер Дж. основал ячейку "Исламского государства" в Европе. Он также несколько раз ездил в лагеря беженцев в Греции, где занимался вербовкой боевиков в террористические ячейки в Европе.

Ранее немецкие СМИ писали, что полиция Германии исследует связь между атакой на автобус "Боруссии" и исламистами. На месте взрыва было найдено письмо, в котором некие силы взяли на себя ответственность за нападение.

Газета Sueddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники писала о том, что атака исламистов может быть связана с разведывательной миссией "Торнадо", которую силы международной коалиции осуществляют в Сирии. В письме якобы содержится ссылка на декабрьское нападение в Берлине.

В настоящее время послание без подписи интенсивно изучают специалисты по исламу и судебно-медицинские эксперты. В полиции не исключают, что это фальшивка, призванная сбить правоохранительные органы со следа.

Взрыв около автобуса местной "Боруссии" раздался в Дортмунде перед матчем Лиги чемпионов по футболу с "Монако". Защитник команды Марк Бартра был прооперирован в связи с переломом запястья, его здоровью ничто не угрожает. Еще один пострадавший - полицейский, сопровождавший автобус "Боруссия" на мотоцикле.