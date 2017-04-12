Партии получили крупные пожертвования от своих ведущих политиков

Самые крупные пожертвования в первом квартале: 1. Ханно Певкур – 4800 евро (Партия реформ) 2. Марко Померанц – 3300 (IRL) 3.–4. Эва Маран – 3000 (IRL) 3.–4. Марью Лауристин – 3000 (SDE) 5.–7. Айвар Берзин – 2000 (Партия зеленых) 5.–7. Анто Лийват – 2000 (SDE) 5.–7. Керт Карус – 2000 (IRL) 8. Свен Сестер – 1800 (IRL) 9. Андрес Анвельт – 1525 (SDE) 10. Кристо Пеэрна – 1250 (Партия реформ) 11.–16. Айво Хоммик – 1000 (Партия реформ) 11.–16. Яан Балодис – 1000 (Партия реформ) 11.–16. Кая Каллас – 1000 (Партия реформ) 11.–16. Калле Лаанет – 1000 (Партия реформ) 11.–16. Наталия Каптюг – 1000 (Партия реформ) 11.–16. Тынис Мёлдер – 1000 (Центристская партия)

Представленные в Рийгикогу партии получили в первом квартале пожертвований почти на 74 000 евро, из которых большую сумму в 17 093 евро собрала Центристская партия. Союз Отечества и Res Publica (IRL) получила пожертвования в размере 16 535 евро, Социал-демократическая партия (SDE) — 16 050 евро и Партия реформ — 15 149 евро.

Меньше всего пожертвований получили Консервативная народная партия (EKRE) — 5659 евро и Свободная партия — 3321 евро.