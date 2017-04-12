Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

В Мустамяэ из-за аварии водопровода серьезно нарушено дорожное движение

Добавлены фото и видео!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ

Из-за аварии водопровода движение вблизи перекрестка Мустамяэ-теэ и улицы Эндла в сторону города временно закрыто. При возможности участников дорожного движения просят избегать этого участка.

На данный момент уже удалось перекрыть воду и работники занимаются ремонтом магистрали. Для ликвидации аварии планируется закрыть две ведущие в город полосы, будут остановлена временно работа троллейбусов номеров 1 и 5.

В 17.20 велись поиски автобусов для замещения троллейбусов. Открытыми для участников дорожного движения остаются две ведущие в Мустамяэ полосы, движение на одной из которых планируется изменить, чтобы была возможность проехать и в сторону города.

Работы в месте аварии будут закончены при первой возможности и максимум продлятся до вечера 13 апреля.

Наверх