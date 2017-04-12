Михаил Кылварт: ежегодник КаПо – это журналистика или все-таки официальное издание?

«У меня с некоторых пор возник интерес к этому изданию, но продолжалось это недолго, и сейчас я ежегодники КаПо не отслеживаю. Я не очень понимаю, с чем именно мы имеем дело: это такой формат журналистики – или все-таки официальный документ государственного учреждения. В первом случае – мне кажется, у нас достаточно широкий спектр медиаканалов, и я не вижу необходимости для государственного учреждения иметь еще один, собственный медиаканал. Во втором случае – непонятно, каковы последствия.

Одно время “героями” этого издания становили вполне конкретные люди, причем узнавали они об этом только по выходе ежегодника, что не очень правильно – журналистика себе такого не позволяет, значит, государственное учреждение не может тем более. И было совершенно непонятно, как появление такого списка конкретных врагов расценивать юридически.

После известного судебного процесса “героев” стало меньше, теперь КаПо больше пишет о процессах, но по-прежнему непонятно, что нужно делать после того, как вы попали в число этих самых “героев”. Правовая составляющая ежегодника КаПо остается для меня непонятной. Несмотря на итог по моему делу, то, что делает КаПо в плане ежегодника, для меня по-прежнему несовместимо с понятием права».

Михаил Кылварт подавал на ежегодник КаПо в суд, но проиграл дело.