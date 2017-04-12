В Москве началась встреча Путина и Тиллерсона

"Президент принимает в Кремле госсекретаря США Тиллерсона и министра иностранных дел РФ Лаврова", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон во вторник прибыл с первым официальным визитом в Москву. В среду он провел переговоры с Лавровым, перед которыми выразил надежду на то, что его встреча с главой МИД РФ будут содействовать улучшению российско-американских отношений.

"Эта встреча происходит в очень важный момент, когда мы пытаемся прояснить позиции друг друга и поговорить о тех областях, в которых наши цели, задачи и интересы совпадают, несмотря на различия в тактических подходах", - отметил госсекретарь США.

В свою очередь Лавров в начале переговоров заявил о недопустимости повторения ударов Вашингтона по Сирии, а также отметил, что Москве важно понять позицию США и реальные намерения американской администрации по ключевым вопросам.

Еще во вторник вечером в Кремле не подтверждали встречу Тиллерсона с Путиным. При этом Песков ранее сообщил о вероятности встречи Тиллерсона с Путиным, "если в течение дня (министр и госсекретарь) посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства".

В среду российский президент заявил, что рабочий уровень доверия в российско-американских отношениях, особенно в военной сфере, при администрации Дональда Трампа не стал лучше, а деградировал. Отношения между странами ухудшились после того, как на прошлой неделе США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе, который стал ответом на химатаку в провинции Идлиб, в которой Вашингтон обвинил президента Сирии Башара Асада.