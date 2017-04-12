Видео: в Германии протестировали самые прочные бетонные барьеры от террористов на грузовиках и пришли к неутешительным выводам

В эксперименте использовался такой же грузовик, который был задействован во время прошлогодней атаки в Ницце (во время терактов в Стокгольме и Берлине были еще более крупные машины, отмечают в Dekra), пишет Newsru.

Для краш-тестов были взяты самые тяжелые из доступных сегодня на рынке бетонных блоков, которые планируется использовать по всей стране в качестве защитных барьеров, с габаритами 0,8 х 0,8 х 1,6 метра и весом 2,4 тонны.

В ходе эксперимента тестировалось два типа размещения блоков, в которые на скорости 50 км/ч врезался грузовик весом в десятки тонн. В одном случае грузовик врезался в блоки, стоящие друг от друга на расстоянии 1,5 метра, под прямым углом (см. видео), во втором - блоки были расположены в 80 см друг от друга и под углом 30 градусов к траектории движения грузовика.

В обоих случаях результат одинаково неутешителен: врезавшись в блоки, грузовик уверенно расталкивал их и, лишь немного потеряв скорость, продолжал лететь дальше. Эксперты заключают, что сегодня явно требуются другие методы защиты.