Видео: поездка на самом экстремальном аттракционе в Европе

В апреле в Испании, на средиземноморском побережье Коста-Дорада открылся новый тематический парк Ferrari Land. Он стал частью огромного парка развлечений Port Aventura. И расположен там же, рядом с курортным городом Салоу и морем.

Главная достопримечательность Ferrari Land - аттракцион, каких в Европе еще не было. Самый высокий и самый быстрый вертикальный ускоритель Red Force ("Красная сила" - в честь мощных спортивных болидов фирменного красного цвета). Вагончики с посетителями-экстремалами разгоняются до 180 км\час всего за пять секунд и взмывать на 112 метров вверх.