Осиновский: в финансировании сферы здравоохранения в Эстонии существует системная проблема

«Больничная касса была в минусе с 2013 года и для своей деятельности пользовалась собственными резервами. Результаты такой деятельности пациенты ощущают каждый день — чтобы избежать полного банкротства Больничной кассы, ограничены объемы оказания медицинской помощи, отложено введение на рынок новых, более эффективных методов лечения, применение новых лекарств, - сообщил Осиновский BNS, комментируя новость о намерении медиков провести в середине мая забастовку. - В свою очередь, это привело к росту очередей на лечение и мы не смогли обеспечить наилучшее качество лечения. Если это положение не изменится, через несколько лет наступит коллапс всей системы лечения в Эстонии».

«По прогнозам Больничной кассы, для ликвидации нынешних очередей на лечение не хватает порядка 70 млн евро. В течение пяти следующих лет эта сумма возрастет до почти 100 млн евро. Эти цифры взяты не с потолка, дефицит этих средств привел к существенному удлинению очередей на лечение, - подчеркнул министр. - Министерство социальных дел внесло также и правительству конкретное предложение дополнительно заплатить из средств госбюджета в бюджет Больничной кассы за неработающих пенсионеров».

«Правительство пообещало, что для сокращения очередей из госбюджета в бюджет Больничной кассы будут направлены недостающие дополнительные деньги. Дебаты по стратегии госбюджета продолжатся уже в четверг, - отметил Осиновский. - Здравоохранение, наряду с безопасностью и образованием, является одной из важнейших функций, обеспечивающих благосостояние общества, напрямую влияющих на каждодневную жизнь каждого человека в Эстонии. Кризис в здравоохранении в Эстонии — это не шутка и мы не имеем права недооценивать его серьезность».

Неудовлетворенные политикой правительства в области здравоохранения медицинские работники проведут 15 мая общереспубликанскую забастовку, требуя выделить сектору дополнительное финансирование. Об этом в среду, 12 апреля, сообщили Союз врачей Эстонии, профсоюз работников здравоохранения и Союз медсестер Эстонии.

В совместном заявление отмечается, что правительство не выполнило свое обещание увеличить финансирование здравоохранения, в результате чего пациенты вынуждены мириться с длинными очередями к врачам и переносом операций.