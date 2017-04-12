Масштабная авария в Пайде: сотни людей остались без воды и электричества

Согласно карте Elektrilevi, в Пайде без электричества остались 555 клиентов. Сбой произошел в 19.52.

Работник инфотелефона Elektrilevi сообщил, что проблемы с электричеством возникли из-за аварии на подстанции высокого напряжения. Что точно произошло, пока неизвестно.

По предварительным прогнозам, электричество появится к полуночи.

Если часть клиентов переживает, что у них нет электричества, то, например, на улице Ристику, Лайя и Веэ, а также Суур-Айя и Кастани в некоторых домах нет воды, поскольку отсутствие электричества повлияло на работу насосной станции.