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Власти Кохтла-Ярве хотят взыскать ущерб с бывшего мэра путем внесудебного соглашения

Rus.Postimees.ee
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Бывший мэр Кохтла-Ярве Евгений Соловьев. | ФОТО: Postimees.ee

Мэрия Кохтла-Ярве собирается взыскать с бывших руководителей города Евгения Соловьева и Юри Колло ущерб, который они нанесли самоуправлению, путем внесудебного соглашения. Об этом в интервью rus.err.ee рассказала мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Накануне в своем ежегоднике Полиция безопасности напомнила, что признанные виновными в коррупции Соловьев и Колло нанесли городу ущербу на сумму свыше 1 млн евро, но мэрия не стала подавать против них гражданский иск.

"Сегодня мы готовим внесудебное соглашение. В отношении Соловьева оно почти готово. Если же договориться не удастся, то будем выставлять судебный иск, но очень сомнительно, что мы сможем что-то получить, а судебный процесс - это всегда затратно", - сказала Людмила Янченко.

По ее словам, ясность в этом вопросе может наступить в мае.

В прошлом году Евгений Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Проходивший по этому делу бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Юри Колло тоже признан виновным в подделке документов и присвоении городского имущества. Его суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения условно с пятилетним испытательным сроком.

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