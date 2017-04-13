Власти Кохтла-Ярве хотят взыскать ущерб с бывшего мэра путем внесудебного соглашения

Накануне в своем ежегоднике Полиция безопасности напомнила, что признанные виновными в коррупции Соловьев и Колло нанесли городу ущербу на сумму свыше 1 млн евро, но мэрия не стала подавать против них гражданский иск.

"Сегодня мы готовим внесудебное соглашение. В отношении Соловьева оно почти готово. Если же договориться не удастся, то будем выставлять судебный иск, но очень сомнительно, что мы сможем что-то получить, а судебный процесс - это всегда затратно", - сказала Людмила Янченко.

По ее словам, ясность в этом вопросе может наступить в мае.

В прошлом году Евгений Соловьев был признан виновным в присвоении городского имущества, в нарушении честной конкуренции, подделке документов и злоупотреблении служебным положением. Он приговорен к пяти годам лишения свободы условно. Проходивший по этому делу бывший вице-мэр Кохтла-Ярве Юри Колло тоже признан виновным в подделке документов и присвоении городского имущества. Его суд приговорил к четырем годам и трем месяцам тюремного заключения условно с пятилетним испытательным сроком.