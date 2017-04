КаПо: энергонезависимость Эстонии под угрозой

КаПо отмечает, что были замечены попытки Кремля использовать коммерческие контакты и бизнес-влияние на формирование политики в Эстонии. «Особого внимания заслуживают надежность снабжения и постоянный характер энергоснабжения — сферы, в которых коррупция может неявно, но ощутимо повлиять на энергетическую независимость государства. В то же время, Эстония сделала важные шаги по обеспечению энергетической независимости, надежности поставок и энергетической безопасности. Со своей стороны, мы пытаемся противостоять любой коррупционной деятельности, которая увеличила бы энергетическую зависимость от России», - отмечается в отчете КаПо.

По оценке Полиции безопасности, управление государственным имуществом, доверенное предприятиям с участием государства и злоупотребление этим доверием, а также коррупционная деятельность могут легко привести к ситуации, когда враждебно настроенное другое государство может повлиять на коррумпированного чиновника и на предпринимателей, а также ими манипулировать.

«Раскрытие случаев коррупции само по себе важно и необходимо, однако в искоренении коррупции в коммерческих объединениях с участием государства мы должны дойти до уровня упреждения коррупции. Коммерческие объединения с участием государства сами в большей или меньшей мере предприняли необходимые усилия для этого. Но на некоторых предприятиях подобные усилия либо вообще не предприняты, либо носят косметический характер, поскольку руководство предприятия на уровне совета и правления по сути не поставили для себя приоритетом предотвращение коррупции и установление добрых традиций управления», - подчеркивается в ежегоднике.

Полиция безопасности довела до конца расследование коррупционных преступлений, совершенных руководителями AS Eesti Energia Tehnoloogiatööstus. На стадии расследования деятельность руководителей структурных подразделений предприятий с участием государства AS Tallinna Sadam и AS Eesti Raudtee.

«Речь идет о крупных предприятиях Эстонии, чьи масштабные сделки и поставки имеют стратегическое значение в использовании и предложении публичных ресурсов и услуг, и одновременно в заработке дохода для государства», - отмечается в отчете КаПо.