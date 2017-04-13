Трамп изменил свое мнение о НАТО

«Я говорил, что она [НАТО] устаревшая. Больше уже не устаревшая», — сказал он. Американский президент также отметил, что Североатлантический альянс смог лучше адаптироваться в вопросе борьбы с исламскими боевиками, передает РБК.

Вместе с тем он отметил, что все члены НАТО по-прежнему должны вносить свой надлежащий финансовый вклад в деятельность организации.

В ходе пресс-конференции Трамп также поблагодарил страны-члены НАТО за поддержку его решения нанести удар по авиабазе правительственных войск Сирии 7 апреля.

О том, что НАТО является устаревшей организацией Дональд Трамп заявил в январе прошлого года — во время своей избирательной кампании. По его мнению, альянс устарел, поскольку в должной мере «не занимался борьбой с терроризмом». Вместе с тем он подчеркнул, что многие страны-члены НАТО не платят то, что они должны платить. Трамп отметил, что платят только пять стран альянса.

Во время избирательной кампании Трамп неоднократно критиковал союзников США по НАТО. О том, что они не исполняют свои финансовые обязательства он заявлял также в апреле прошлого года. «Мы их защищаем, оказываем военную поддержку и так далее, а они обворовывают Соединенные Штаты. И что делаем мы? Ничего», — говорил он.

Страны-члены НАТО обязаны выплатить все, что недоплатили ранее, в противном случае пусть убираются, — заявлял тогда Трамп. Он также подчеркивал, что не будет волноваться, если Североатлантический альянс прекратит свое существование. «Если НАТО развалится, то пусть развалится», — говорил он.