Первые результаты: «Тотальный диктант» в Таллинне стал рекордным по количеству пятерок!

«По числу участников Таллинн держит пальму первенства второй год подряд, а вот количество отличников стало приятным сюрпризом. В этом году их 53! – сообщил вице-мэр Михаил Кылварт. – Нам удалось побить свой прошлогодний рекорд и собрать в ледовом холле „Тондираба“ 2973 человека. Среди городов за пределами России за нами идут Луганск (945) и Павлодар (827). Кроме того, Эстония стала лидером среди стран по суммарному количеству написавших диктант (3484 участника), следующий после нас – Казахстан (2403)», - рассказал вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт.

За пределами России «Тотальный диктант» прошел в 258 городах, где его написали 18 000 человек. Проверка диктантов началась сразу же после сдачи всех бланков. В Таллинне к этому были привлечены 47 филологов, которые трудились в Таллиннском университете с 9:00 до 22:00 часов воскресенья, а также в понедельник и вторник. Каждая работа проверялась дважды, а диктанты, претендующие на оценку «отлично», – минимум три раза.

Количество пятерок за диктант в этом году выросло во всех странах. Это объясняется тем, что участники активнее готовятся к акции на очных и онлайн-курсах. Для таллиннцев не последнюю роль здесь сыграли традиционные занятия «Русский по субботам» в Таллиннском университете.

Волонтеры внесут результаты таллиннского диктанта в базу данных к 15 апреля, они будут доступны на сайте totaldict.ru. В тот же день, 15 апреля, в 12:00 пройдет разбор текста в аудитории «Максимум» (А-002) Таллиннского университета (Нарвское шоссе, 29), где будут награждены отличники.