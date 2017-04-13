«Форум учеников Харьюмаа» - возможность высказаться каждому!

Цель данного форума - собрать как можно больше учеников из разных русскоязычных школ, чтобы обсудить следующие темы: конфликты и проблемы, с которыми встречаются ученики в своих школах; ученическое представительство, оценка его работы в собственной школе; пятилетие объединения «Голос Учеников», возможности, которые оно предлагает.

Также мероприятие будет включать в себя представление модели идеального УП, которая была создана организацией «Голос Учеников» и получила поддержку в нескольких школах города Таллинна.

Организаторы отмечают, что каждый желающий ученик сможет выступить на форуме и высказать свое мнение или рассказать свою историю по теме форума.

Как заявил один из идейных вдохновителей форума Айвар Камал, такого рода мероприятия крайне необходимы для русскоязычной молодежи, ведь они позволяют познакомиться с работой УП в других школах, обменяться опытом работы с учениками эстонских школ, а также обсудить волнующие учеников школьные проблемы и найти их решение.

Руководитель организации «Голос Учеников» Эдгар Латушкевич отмечает, что для его коллектива этот форум в первую очередь является попыткой открыто обсудить «острые углы» в школах. Также это возможность подытожить пятилетнюю работу всей организации и перейти на новую ступеньку в ее истории.

На форуме будет предложено горячее питание и кофе-пауза. Участие в форуме бесплатно для всех участников. На форум приглашаются преимущественно ученики русскоязычных школ.

Организаторами мероприятия выступила организация «Голос Учеников» и ученическое представительство Таллиннской Тынисмяэской реальной школы при поддержке города Таллинна.

Подробнее об этом мероприятии читайте на сайте «Голос учеников». Зарегистрироваться на форум можно ЗДЕСЬ.