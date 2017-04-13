КаПо: Россия использует наших бизнесменов

«Происходящее в Эстонии ничем не отличается от того, что можно наблюдать в Финляндии, других странах Балтии или во всей Европе - как пытаются передать послание: мол, сообщите политикам, чтобы те не поддерживали санкции или, по меньшей мере, молчали, а лучше бы выступали за их отмену, так как тогда все наладится и бизнес-отношения начнут развиваться», - описал Синисалу в интервью Äripäev.

По его словам, такие послания передаются тем предприятиям, которые тесно связаны с Россией и действительно пострадали от санкций, с человеческой точки зрения понятно, что в их интересах решить эти проблемы. «Безусловно, пытаются повлиять на те области, которые больше всего пострадали», - отметил Синисалу и добавил, что больше всего переманить на свою сторону пытаются представителей транспортного сектора.

Он отметил, что при ведении бизнеса в России нужно обращать внимание на то, чтобы все делалось в рамках закона, а также не забывать о кибергигиенте, то есть не брать в поездки компьютеры и телефоны с важными данными.

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