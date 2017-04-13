Мойка окон может обойтись очень дорого

Руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Андрус Лимбах сказал по этому поводу, что особенно много многоквартирных домов с закрытыми стеклопакетами было построено в период экономической депрессии: «Доверчивый покупатель, глядя на внешне красивый и хороший дом, покупал в нем квартиру, даже не догадываясь при этом, какой головной болью для него станет мытье окон».

«В таком случае мытье окон обычно заказывает квартирное товарищество, однако это бывает один-два раза в год. Проблема приобретает еще большую остроту в многоквартирных домах, расположенных на оживленных улицах, поскольку выходящие на магистраль окна намного быстрее становятся грязными, и бывает сложно достичь единодушия относительно совместного заказа мойки окон. В конце концов, собственник квартиры остается у разбитого корыта, пытаясь решить вопрос о том, жить ли в квартире с грязными окнами или специально заказать их мытье только в его квартире, при том что счет за него может достигать нескольких сотен евро», – сказал Лимбах.

«Советую перед покупкой жилья непременно убедиться, что в квартирах, особенно на верхних этажах, окна открываются», – добавил он.