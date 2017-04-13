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Невзоров о ежегоднике КаПо: Эстонии не стоит бояться пещерной идеологии Кремля

Rus.Postimees.ee
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Александр Невзоров. | ФОТО: Kryuchkov Nikita/COVI

В рубрике «Пятиминутка Невзорова» ведущие утренней программы «Кофе+» на ETV+ обсудили с известным публицистом вышедший накануне в свет ежегодник Полиции безопасности Эстонии (КаПо), в котором по традиции много внимания уделяется возможным угрозам и провокациям со стороны Кремля.

По оценке Александра Невзорова, опасения Эстонии беспочвенны.

«Опасностью можно считать очень мощную, привлекательную, иезуитски выверенную идеологию, которую могли бы двигать спецслужбы. И тогда это было бы опасно, - высказал мнение Невзоров. – Но идеология сегодняшней России – это идеология пещерная, поэтому нет никакой опасности, что ею можно кого-то заразить».

Посмотреть рубрику «Пятиминутка Невзорова» можно здесь.

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