Невзоров о ежегоднике КаПо: Эстонии не стоит бояться пещерной идеологии Кремля
13 апреля 2017 г., 10:56
В рубрике «Пятиминутка Невзорова» ведущие утренней программы «Кофе+» на ETV+ обсудили с известным публицистом вышедший накануне в свет ежегодник Полиции безопасности Эстонии (КаПо), в котором по традиции много внимания уделяется возможным угрозам и провокациям со стороны Кремля.
По оценке Александра Невзорова, опасения Эстонии беспочвенны.
«Опасностью можно считать очень мощную, привлекательную, иезуитски выверенную идеологию, которую могли бы двигать спецслужбы. И тогда это было бы опасно, - высказал мнение Невзоров. – Но идеология сегодняшней России – это идеология пещерная, поэтому нет никакой опасности, что ею можно кого-то заразить».
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