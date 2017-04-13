Новые квартиры покупает в основном молодежь

Относительно рядных и частных домов вырисовывается еще более ясная картина – более 80% покупателей – это люди от 30 до 40 лет.

Руководитель Pindi Kinnisvara по продажам Пеэп Сооман сказал, что такие результаты достаточно логичны. «Те, кому еще нет 25 лет, пока не успели накопить необходимые для первого взноса средства, а в связи с непродолжительным сроком своей трудовой карьеры они еще не обрели привлекательность для банков в плане так называемой кредитной платежеспособности. Кроме того, у них отсутствует реальная потребность в приобретении собственного жилья, – пояснил он. – На рынок жилья они обычно выходят пять лет спустя, когда в семье уже несколько детей и возникает острая потребность в дополнительной жилплощади», – объяснил он.

«Люди старше сорока лет уже более осторожно относятся к долгосрочным кредитным обязательствам и при покупке жилья чаще учитывают возможные негативные сценарии. Именно по этой причине покупатели среднего возраста, в отличие от беспечной молодежи, проявляют активность, прежде всего, на рынке более дешевой вторичной недвижимости», – добавил Сооман.

Приведенная статистика основана на анализе Pindi Kinnisvara, охватывающем весь портфель продаж жилья в новостройках.