Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 137 евро!
13 апреля 2017 г., 11:18
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 137 евро
Туда-обратно из Риги в Тель-Авив начиная с 79 евро
Туда-обратно зимой из Хельсинки на Бали начиная с 515 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Непал начиная с 467 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Исландию начиная со 103 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Нью-Йорк, Майами, Сан-Франциско и Лос-Анджелес начиная с 230 евро
Туда-обратно из Германии в Кюрасао начиная с 330 евро