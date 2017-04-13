Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомЗдоровьеТехникаВаш домBидео
искать:
Более точный поиск

Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 137 евро!

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Афины. | ФОТО: LOUISA GOULIAMAKI/AFP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, flynous.com, reisidiilid.ee и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 137 евро

Туда-обратно из Риги в Тель-Авив начиная с 79 евро

Туда-обратно зимой из Хельсинки на Бали начиная с 515 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Непал начиная с 467 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Исландию начиная со 103 евро

Туда-обратно из Стокгольма в Нью-Йорк, Майами, Сан-Франциско и Лос-Анджелес начиная с 230 евро

Туда-обратно из Германии в Кюрасао начиная с 330 евро

Наверх