Реакция на визит Юри Ратаса в Петербург: от соседей не спрятаться

Итоги недавнего визита главы правительства Эстонии Юри Ратаса в северную столицу России специально для Rus.Postimees также прокомментировали представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов, председатель комитета по внешним связям администрации Лениградской области Андрей Минин и генеральный консул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ.

Представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов - уроженец Эстонии:

"Кохтла-Ярве – это мой родной город, поэтому я только за развитие отношений!"

«Приезд премьер-министра Юри Ратаса в Санкт-Петербург в непростой период отношений между двумя странами показывает, что Эстония стремится к развитию отношений», - отметил в интервью Rus.Postimees представитель МИД России в Санкт-Петербурге Владимир Запевалов.

«Нам очень приятно, что по пути следования премьер-министр Эстонии сделал остановку и возложил цветы на станции "Технологический институт"», - добавил представитель МИД РФ.

По оценке Запевалова, самые близкие соседи должны всегда жить дружно и не испытывать каких-либо неудобств: «В минувшем году прошла великолепная акция «1000 эстонцев в Санкт-Петербурге», которая получила широкое освещение в прессе. Это надо продолжать, чтобы мы ближе узнавали друг друга и могли без опаски ездить друг к другу, понимая, что там нас ждут друзья. Кстати, сам я родился в Эстонии. Кохтла-Ярве – это мой родной город, а Чудское озеро – это "моя дача", поэтому я только за развитие отношений».

Глава комитета по внешним связям Лениградской области Андрей Минин пообещал отремонтировать Нарвский мост/ фото: Erakogu

Глава комитета по внешнем связям Лениградской области Андрей Минин отметил, что ему было отрадно, что большую часть своего визита премьер-министр Ратас провел по территории Ленинградской области, ехал на машине от границы Эстонии и России до Петербурга и обратно.

«Этот визит, действительно, событие редкое. Десятилетиями все приграничные регионы Ленинградской области и Эстонии связывают проекты приграничного сотрудничества. Результаты можно видеть воочию, когда на деньги ЕС, Эстонии и РФ реконструируется Нарвский замок, Ивангородская крепость, делаются променады, набережные на одной и другой стороне реки Наровы. Есть очень много более мелких проектов – фестиваль ремесел, рыцарские бои, кухонные поединки. Считаю, что эти отношения должны быть и существовать, потому что они объединяют людей по разные стороны границы, объединяют страны, которые связывает всего лишь мост».

На вопрос, есть ли у моста шанс быть отремонтированным, Минин уверенно ответил да: «Мы сейчас опять работаем над этими совместными проектами приграничного сотрудничества и очень рады, что насыщенность перехода, несмотря на непростые отношения двух стран в последние два-три года, возрастает. Мы понимаем, что опять подходим к системе обустройста наших совместных пограничных переходов. Уверен, что мы это сделаем!»

Генконсул Эстонии в Санкт-Петурбурге Яанус Кирикмяэ: "От соседей не спрятаться".

Генконсул Эстонии в Санкт-Петербурге Яанус Кирикмяэ напомнил, что сто лет назад именно в Петрограде состоялась мирная манифестация эстонцев в поддержку автономии. «Важно и то, что премьер-министр решил приехать сюда, чтобы отметить это событие. Национальный мужской хор Эстонии привнес особый колорит. В итоге прошедшее мероприятие превратилось в событие, представляющее интерес не только для петербургских эстонцев, но и для всего города Петербурга», - отметил он.

«В нынешней ситуации оценка событий столетней давности весьма противоречива, нет однозначной позиции в отношении того, что здесь произошло, - продолжил Кирикмяэ. - Но как и сто лет назад, отлично организованное мероприятие с четко выраженной культурной направленностью показывает силу эстонцев, укрепляет сотрудничество между Эстонией, Петербургом и Ленинградской областью, и повышает интерес местных жителей к Эстонии. Надеемся, что всё это послужит дополнительным стимулом для развития связей».

На вопрос, что нас разделяет, генконсул Эстонии ответил так: «Нас разделяют река Нарова и Чудское озеро, но в то же время они же нас и объединяют. С соседями всегда нужно общаться. Здесь нет иного пути. Вспомните эстонскую классику, например, «Правду и справедливость» и то, как велось общение с соседями в Варгамяэ. От соседей не спрятаться. Если что-то происходит, нужно проблему решать. Можно отложить, пытаться потянуть время, но однажды придется все равно что-то предпринять. Поддерживать контакты и общение – одна из составляющих работы зарубежных представительств Эстонии. Наш девиз - «Передадим!» (Anname edasi!), что по сути означает, что каналы должны быть открыты, а послания услышаны».