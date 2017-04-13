Загадочная история: из дела о наследстве испарился оригинал завещания

Пикантность этой истории придает подозрение, что за исчезновением оригинала завещания стоит сам оставшийся без наследства и теперь требующий у государства деньги мужчина, поскольку представленная им копия завещания может быть подделкой, передает Postimees со ссылкой на Äripäev.

"Это редкий и, насколько известно, единственный такой случай", - прокомментировала ситуацию пресс-секретарь Министерства юстиции Рийна Солман. Происходящее вокруг завещания даже вынудило Харьюский уездный суд изменить внутренний распорядок, однако в суде утверждают, что у них завещание исчезнуть не могло.

Спор о наследстве начался еще в 2010 году, когда выяснилось, что на наследство умершего за несколько месяцев до этого Георгия Браше есть два претендента и существует два завещания. В центре спора было рукописное завещание, которое неожиданно предъявил биологический сын погибшего Георгий Браше.

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