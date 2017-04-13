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Галерея: самолеты не могут приземлиться в Таллиннском аэропорту из-за непогоды

Rus.Postimees.ee
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Из-за метели нарушена работа Таллиннского аэропорта и передача информации о погоде пилотам, поэтому несколько прибывающих самолетов были вынуждены повернуть в другие аэропорты. Часть рейсов запаздывает, сообщает Postimees.

По словам пресс-секретаря Таллиннского аэропорта Прийта Коффа, из-за погодных условий рейс AirBaltic из Вильнюса был перенаправлен в Ригу. Рейс Finnair из Хельсинки вернулся обратно в Хельсинки, полет из Стокгольма в Таллинн авиакомпании Lot Polish Airlines отменен из-за неподходящих погодных условий.

По словам читателя Postimees, проблемы возникли также с рейсом EasyJet из Милана. Недавно сообщили, что если в течение десяти минут не будет возможности для посадки, самолет перенаправят в аэропорт Хельсинки.

Также в аэропорту возникли небольшие сбои при передаче информации о погодных условиях пилотам, из-за чего возникли задержки. По словам Коффа, связь будет восстановлена в течение ближайших минут.

"Безопасность для нас важнее всего. Нельзя исключать, что если задержка в передаче информации затянется более, чем на несколько минут, то взлет может произойти позже, либо ожидающие посадки самолеты будут перенаправлены в другой аэропорт. Но на данный момент ситуация должна быть под контролем", - отметил он.

Кофф добавил, что актуальную информацию о полетах можно найти на сайте аэропорта.

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