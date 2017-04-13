Почему услуги маклера оплачивает наниматель квартиры? Законно ли это?

Отвечает член правления Палаты маклеров Маргит Сильд:

Обязательственно-правовой закон (ст.658 ч.1) гласит, что маклерские услуги оплачивает их заказчик, в частности, наймодатель. Однако на нашем рынке недвижимости более распространена оплата маклерских услуг нанимателем. Возникает вопрос, законно ли это.

Закон подразумевает равноправие сторон, поэтому по взаимной договоренности возможно отступление от буквы закона. Следовательно, если существует договоренность, по которой посредническая плата оплачивается нанимателем, всё юридически верно и законно.

Именно активность рынка съемных квартир позволяет наймодателю перекладывать оплату услуг маклера на плечи нанимателя. Кстати, маклер должен выставить счет на оплату своих услуг.

Какой можно сделать из этого вывод? Несмотря на то, что Обязательственно-правовой закон предпочитает, чтобы услуги маклера оплачивал заказчик, по письменной договоренности оплачивать их может любая сторона, в частности, наниматель.