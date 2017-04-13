Пьяный мужчина, прятавший под одеждой два ножа, ранил прохожего за отказ угостить сигареткой

«К счастью, в результате удара ножом пострадавший получил только легкие травмы», - отметил пресс-секретарь Лыунаской окружной прокуратуры Каури Синкявичюс.

Мимо проезжал патрульный автомобиль охранной фирмы USS, который заметил неладное. «Охранник увидел человека, который прикрывал лицо и махал рукой в сторону патруля», - описал начальник службы Южного региона USS Security Янар Стокерман. По его данным, у нападавшего под одеждой было спрятано два ножа. Мужчина был пьян.

Место происшествия. Фото: Силле Аннук.

Очевидцем этого инцидента стал еще один прохожий, который сразу же сообщил о произошедшем в полицию. Через две минуты на место прибыла полиция, которой охранник USS передал человека с ножом.

Янар Стокерман отметил, что охранник в ходе усмирения нападавшего не пострадал. Случайного прохожего, которого ранили, медики отправили на медосмотр в Клинику Тартуского университета.

По словам прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Тоомаса Лийва, задержанный ранее был судим в уголовном порядке за насильственные преступления, в том числе за убийство. Сегодня прокуратура передаст в Тартуский уездный суд ходатайство об аресте этого человека.

«Несмотря на то, что пострадавшему были нанесены легкие травмы, агрессивного по отношению к согражданам человека следует на некоторое время изолировать от общества», - подчеркнул Лийва.

По словам оперативного дежурного Александра Найдиса, крайне досадно, что из-за неразумного поведения пьяного человека пострадал невиновный.

«В то же время следует отметить работу охранников, которые очень быстро отреагировали на разборки на улице и задержали злоумышленника», - добавил он.

«Кроме того, упоминания заслуживает внимательный гражданин, позвонивший по номеру 112, который, не подвергая себя опасности, быстро сообщил в полицию об этом ужасном происшествии, благодаря чему полицейские смогли оперативно на него отреагировать», - отметил Найдис.