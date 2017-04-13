Кылварт: Сергей Гаранжа станет директором нового образовательного центра

Уже этой осенью после основательного ремонта и расширения будет открыт новый учебный корпус Таллиннского линнамяэского русского лицея, который по сути станет новым образовательным центром. Будут созданы современные учебные условия: это кабинеты информатики и робототехники, атриум с читальным залом и рекреационной зоной, лифт, многофункциональный внутренний двор, просторные лекционные и спортивные залы.

Центр откроет двери 1 сентября 2017 года, его возглавит директор лицея Сергей Гаранжа. «Несмотря на повторяющиеся нападки со стороны политических оппонентов, город не планирует лишаться прекрасно справляющегося со своими задачами директора. Перед выборами обычно «эксплуатируются» одни и те же темы. Среди них и персональный вопрос Сергея Гаранжи», - сказал вице-мэр Михаил Кылварт.

По его словам, требование к знанию госязыка оправдано и не оспаривается, однако надо понимать, что категория С1 – это уровень носителя языка, который не всем доступен. В 2013 году журналист Eesti Päevaleht Рейн Сикк в качестве эксперимента написал экзамен на С1 и не смог получить высший балл, несмотря на то, что эстонский язык для него не просто родной, но является инструментом профессиональной деятельности.

«Да, Сергей Гаранжа действительно не сдал государственный язык на высшую категорию, но обязанности руководителя учебного заведения он выполняет в соответствии с требованиями закона, а делопроизводство в школе ведется на эстонском языке. Гаранжа – талантливый руководитель, который многолетним трудом доказал свою профпригодность и сумел ввести школу в число так называемых «элитных»», - подчеркнул он.

Кылварт напомнил, что лицей регулярно занимает высокие места в общегосударственных рейтингах, около 80% выпускников поступают в вузы. С каждым годом улучшаются результаты на госэкзаменах: в частности, именно по эстонскому языку средний балл неизменно растет: в 2016 году он составил 82, отметил Кылварт. «Сергей Гаранжа предпринимает необходимые усилия для изучения эстонского языка, и мы поддерживаем его на этом пути», - заключил Кылварт.