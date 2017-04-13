Немного тухлых яиц, лука и гнилой рыбы: в Латвии придумали, как отпугнуть велосипедных воров

Местные энтузиасты изобрели противоугонный замок, который отпугивает вора вонью, пишет RusTV.net со ссылкой на lsm.lv.

«Наш замок отличается тем, что внутри этого замка под давлением 50 бар очень вонючая жидкость, которая, когда этот замок пытаются срезать, вся попадает на вора».

«Его может начать тошнить, и он весь начинает пахнуть очень плохо. Эта реакция должна остановить вора от кражи велосипеда», — рассказал один из создателей замка Сандис Берзиньш.

Коктейль, находящийся внутри замка — гремучая смесь.

Создавали ее химики, тщательно подбирая элементы и их дозировку. Результат превзошел сам себя — внутри есть запах тухлых яиц, лука, гнилой рыбы, добавил Берзиньш.