Фото: смотрите, какие роскошные виллы продаются в Эстонии

Четырехкомнатная вилла в прибрежной части Пирита

Вилла в Пирита. Фото: KV.EE

Это солидное здание привлекает своей интересной архитектурой и большим участком площадью 4900 кв.м. Есть бассейн, баня, терраса. Дом окружен садом и находится под видеоохраной. Недвижимость продается за 3 300 000 евро.

Подробности и фотографии на странице KV.EE.

Очень большой дом в Раннамыйза

Дом в Раннамыйза. Фото: kv.ee

Вдали от городского шума, среди высоких деревьев находится этот, без всякого сомнения, роскошный дом в Раннамыйза. Из окон второго этажа открывается вид на море, а деревья закрывают дом от морских ветров. Пятикомнатный особняк с тремя спальнями обставлен в классическом стиле. Сад ухожен и красив. Дом продается за 650 000 евро.

Больше информации и фото на странице KV.EE.

Удостоенный титула "Самый красивый дом" особняк в Виймси

Дом в Виймси. Фото: kv.ee

Этот шестикомнатный дом отличают продуманная планировка и необыкновенно красивый участок. Владельцы имеют отменный вкус, их двухэтажный особняк, построенный с использованием только высококачественных строительных и отделочных материалов, находится в жилом районе Пярнамяэ. Стоимость дома - 670 000 евро.

Подробности и фотографии на странице KV.EE.

Эксклюзивный энергосберегающий дом со своим спа

Дом в Кристийне. Фото: kv.ee

В столичной части города Кристийне, недалеко от центра находится уникальный дом, построенный в 2016 году по индивидуальному проекту. Так как участок расположен вдали от оживленных улиц, там тихо, а обильные зеленые насаждения переносят вас из центра столицы за город. В доме шесть комнат, бассейн и две сауны с необходимым оборудованием для спа. Недвижимость продается за 1 100 000 евро.

Больше информации и фотографий на странице KV.EE.

Вилла класса люкс в Меремыйза

Вилла в Меремыйза. Фото: kv.ee

Дом полностью меблирован в строгом современном стиле. Спа-зона и тренажерный зал с нетерпением ждут своих новых хозяев. Панорамные окна и большая терраса дают возможность любоваться прекрасными видами. В одной части дома находятся гостиная с камином, кухня-столовая, кабинет и спальни. Вторая часть дома - целый комплекс для проведения свободного времени. Вдобавок к тренажерному залу и бассейну здесь расположены бани и биллиардная. Дом продается за 999 000 евро.

Подробности и фотографии на странице KV.EE.