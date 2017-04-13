Российский политик спародировал выступление представителя РФ на Совбезе ООН

"Послушал я значит, что пацан базарил. В натуре, парень дерзкий. Хочет избавиться от приставки И.О. Он бы неплохо смотрелся на Москворецком рынке и передаче с афганцем - ведущим на ОРТ. Собственно, эти две площадки ничем друг от друга не отличаются, просто география разная", - охарактеризовал Семаго поведение Сафронкова, в нетрадиционном стиле высказавшегося в адрес своего британского коллеги.

"Никого пацан не боится, режет правду матку иностранным фраерам, словно политический гинеколог. А все потому, что ему поддержка обещана. Говорит, донеси по приколу тему, что мол, штатники с Президентом РФ уже добазарились вместе весь кон забрать, а этот штымп ушастый из Лондона хочет мазу перебить. Перед сходкой Володьке маляву из Кремля прислали. В ней советуют прогнать тему: русский со штатником - братья навек, но сука, англичанка все портит", - пишет автор.

"Володька, кстати, хотел перо (словесное) и самой королеве британской под бок засадить, но паханы отсоветовали: мамаша от огорчения может дать предложение своей подружайке, которая в правительстве масть держит, открыть все адреса явки и пароли наших корешков и пойдут они без отобранной "капусты" (так деньги называли в Питере при Собчаке и ранее) вдаль "по тундре, по широкой по дороге. А этого никак нельзя, потому что они все начнут на "киче" дружков своих закадычных сдавать и узнают мужики с фраерами, что все деньги их переведены в надежные места", - продолжает издеваться Семаго.

"А хуже всего то, что и топтуны и вертухаи и менты тоже поймут, что их кормежке с рук может наступить карачун и ломанутся они свою долю воровскую требовать от начальника "золотого". Сейчас в Кремле бошки ломают, как володьку на другую службу перевести. Он ведь, по замашкам - чисто волк позорный на зоне!" - пишет оппозиционный политик, подписавший свой пост: "С уважением к Президенту РФ, Иностранный корреспондент газеты "Раша туда же" Серафим Паровозофф, ветеран броуновского движения в защиту Усманова".