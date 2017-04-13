Вячеслав Иванов: привет КаПо от Юрия Андропова

В конце 60-х годов прошлого века поговаривали, что Юрий Владимирович Андропов, к тому времени лишь недавно занявший пост председателя КГБ СССР, вышел на Политбюро ЦК КПСС с небывалой до тех пор инициативой.

Якобы Андропов предложил издавать официальный бюллетень, содержащий – естественно, в «нужной» трактовке – сведения о наиболее важных событиях в политической жизни страны, включая и острые темы, о которых государственная пропаганда предпочитала умалчивать.

Но кремлевские старцы (большинство из которых, кстати, были ровесниками Андропова) убоялись общественной дискуссии и возможных осложнений внутриполитической обстановки – и своего согласия на это не дали.

Так оно все было или не так, да и было ли вообще – теперь уже неважно. В апокрифической легенде основной акцент делался на том, что, по замыслу главы всесильного ведомства, новый бюллетень должен был конкурировать с чрезвычайно популярным в те годы самиздатовским альманахом «Хроника текущих событий» (подробнее об этом издании можно прочесть в Гугле).

Тем самым Андропов демонстрировал готовность открыто обсуждать даже самые острые проблемы, волновавшие в те времена общество: права человека, свободу слова, частное предпринимательство и другие. Создавался образ прогрессивно мыслящего политика, вставшего во главе организации, которую незаслуженно обвиняют во всех смертных грехах, репрессиях и преследованиях, тогда как она всего лишь стоит незыблемой цитаделью на страже завоеваний социализма...

КаПо выпускает сборники, которые по сути выполняют ту же роль: создают у общественности впечатление, что она – Полиция безопасности – является нерушимым оплотом демократии и гарантом свобод для жителей Эстонии. Пропагандистский характер издания отмечен не мной, а человеком, гораздо лучше меня знающим, что это такое, – депутатом Рийгикогу Мартом Хельме. При этом парламентарий от Народно-консервативной партии весьма Эстонии снисходителен: «Это нормально, и за то, что это пропаганда, я КаПо не осуждаю. Просто их ежегодник – это не тот документ, на основании которого можно сделать выводы о том, какие у нас есть проблемы и достижения в области безопасности».

Вслед за ним практически все эксперты отмечают фактологическую бессодержательность публикаций в ежегоднике, которая от выпуска к выпуску становится все более и более заметной. Информационная составляющая все явственнее уступает место неумелой беллетристике и непрофессионально формулируемой идеологии. Возникающий при этом вопрос – а для чего, собственно, тогда составляются и издаются эти сборники, – каждый раз повисает в воздухе.

А здесь уместно продолжить аналогию с так и не реализованным «проектом Ю.В. Андропова». В распространявшихся тогда слухах как бы вскользь упоминалось, что эти бюллетени будут в свободном доступе, но – только через публичные библиотеки. В которых, как известно, каждый интересующийся должен зарегистрироваться в качестве читателя, сообщив свои данные (фамилия, имя, отчество, должность и место работы, место жительства и так далее). Так что, пожалуйста, знакомьтесь с содержанием, но под бдительным присмотром компетентных органов...

Мне неизвестно, каков тайный умысел издателей ежегодника КаПо. Вроде бы брать на заметку каждого, кто хочет ознакомиться с его содержанием, смысла нет. Хотя – как знать...