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Машина Савченко сбила старушку в Киеве

Rus.Postimees.ee
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Надежда Савченко. | ФОТО: Artyom Geodakyan/Artyom Geodakyan/TASS

В Киеве машина депутата Верховной рады Надежды Савченко сбила пожилую женщину. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко, передает РБК со ссылкой на 112.ua.

По словам Веры Савченко, она была за рулем машины, а Надежда находилась в салоне автомобиля. Инцидент произошел на парковке возле дома, в котором живут сестры Савченко. Вера Савченко сдавала назад и толкнула пожилую прохожую, которая не удержалась на ногах и упала. Надежда Савченко оказала пострадавшей первую помощь. В результате женщина была госпитализирована с ушибом колена. Вера Савченко заявила, что планирует навестить пострадавшую в больнице.

В патрульной полиции подтвердили факт инцидента.

Как рассказала Вера Савченко ТСН, во время маневра она не заметила пожилую женщину, которая вышла из-за другого автомобиля. Сестра нардепа отметила, что скорость ее автомобиля была минимальной. «Я женщину не сбивала, просто толкнула», - сказала Вера Савченко. Ее сестра Надежда вышла из машины, обработала баллончиком с заморозкой от травм колено пострадавшей и забинтовала. По данным «Украинской правды», пострадавшей было лет 70 или больше.

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