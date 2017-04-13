Машина Савченко сбила старушку в Киеве

По словам Веры Савченко, она была за рулем машины, а Надежда находилась в салоне автомобиля. Инцидент произошел на парковке возле дома, в котором живут сестры Савченко. Вера Савченко сдавала назад и толкнула пожилую прохожую, которая не удержалась на ногах и упала. Надежда Савченко оказала пострадавшей первую помощь. В результате женщина была госпитализирована с ушибом колена. Вера Савченко заявила, что планирует навестить пострадавшую в больнице.

В патрульной полиции подтвердили факт инцидента.

Как рассказала Вера Савченко ТСН, во время маневра она не заметила пожилую женщину, которая вышла из-за другого автомобиля. Сестра нардепа отметила, что скорость ее автомобиля была минимальной. «Я женщину не сбивала, просто толкнула», - сказала Вера Савченко. Ее сестра Надежда вышла из машины, обработала баллончиком с заморозкой от травм колено пострадавшей и забинтовала. По данным «Украинской правды», пострадавшей было лет 70 или больше.