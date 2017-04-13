Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН

"Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня и, если приходится, достаточно жестко", — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об обоснованности весьма резкого выступления Сафронкова в Совбезе ООН, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии.

Напомним, что представитель России в ходе заседания Совета безопасности ООН тыкал и стыдил коллегу из Великобритании перед голосованием по резолюции с осуждением химической атаки в Сирии. Документ Россия заблокировала, а перед этим россиянин и британец вступили в перепалку.