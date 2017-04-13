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Смотрите в пятницу с комментарием на русском: таллиннская "Флора" принимает "Пайде"

Sports.ee
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Портал Rus.Postimees.ee снова ведет прямые прямые трансляции матчей Премиум-лиги с комментарием на русском языке.

В пятницу, 14 апреля, в рамках шестого тура чемпионата Эстонии по футболу столичная "Флора" будет принимать дома городскую команду "Пайде".

Предматчевые комментарии тренеров

Главный тренер "Флоры" Арно Пайперс: "В последних двух играх пайдесцы одержали победу. Они нашли свою игру. Команда "Пайде" хорошо играла в матче против "Калью", но они уступили на последних минутах. Мы должны отнестись к предстоящей встрече со всей серьезностью".

Главный тренер "Пайде" Вячеслав Заховайко: "Очередной поединок против сильного соперника. Такие игры закаляют дух и дают нам бесценный опыт. Ради хорошего результата мы будем бороться все 90 минут".

Трансляция начнется в 12.55!

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