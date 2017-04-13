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До нелепости простой совет, как сделать из одного старого дивана пять новых

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: www.katelavie.com

Маленькое предисловие: этот совет подойдет исключительно тем, у кого в гостиной стоит диван с однотонной обивкой, пишет портал Kodu.

Дизайнер интерьера Эмили Хендерсон делится с нами с ума сойти каким советом, как обновить хоть старый, хоть новый диван буквально за несколько секунд. По словам специалиста, нет ничего проще, чем сменить плед на диване: пара движений - и ваша комната приобретет совершенно другой вид.

«Мне нравится время от времени менять плед на диване. Когда я стелю на диван новое и красивое покрывало, он мгновенно меняется и меняет все вокруг».

Дизайнер активно использует этот прием в своей повседневной жизни, когда собирается придать интерьеру новый вид. При чем здесь однотонная обивка? Оставим это на совести дизайнера: ведь на клетчатый или пестрый диван тоже можно накинуть плед. Но тогда плед должен быть однотонным.

Фото: www.flickr.com

Источник: PopSugar

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