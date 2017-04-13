Транзитные фирмы спорят с КаПо: Россия нас не использует

Транзитный предприниматель и собственник фирмы Alexela Хейти Хяэл сказал, что спецслужбы России никогда с ним не контактировали: «Я никогда не сталкивался с такой проблемой», - сказал Хяэль, добавив, что Россия его не использует.

Вчера, в интервью газете Äripäev генеральный директор КаПо Арнольд Синисалу сказал, что Россия манипулирует ведущими там бизнес эстонскими предпринимателями, чтобы они поддерживали отмену антироссийских санкций. Он привел в пример транзитный сектор, где такие случаи были чаще всего.

Кроме того, Синисалу сказал, что некоторые транзитные предприниматели посылали сигналы в КаПо, чтобы та не писала о влиянии на них в ежегоднике. И это Хяэль опровергает, утверждая, что ни какой цензуры они не требовали.

Ведущий в России бизнес эксперт по транзиту Райво Варе сказал, что, несмотря на наличие проблемы, интерес России по отношению к эстонским предпринимателям значительно снизился.

«Товарообмен с Россией обрушился, а поэтому снизился и интерес спецслужб. Я согласен, что у них может быть узкий интерес, например, к сланцевым технологиями, но в широком плане давление на нас снизилось», - считает Варе.

Говоря в целом, Варе отметил, что спецслужбы всех стран пытаются собрать максимум информации и повлиять на процессы: «Поэтому нет ничего особенного ни во влиянии на предпринимателей, ни в промышленном шпионаже, но я считаю, что все это скорее снизилось».