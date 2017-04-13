Президент посетила VKG и предсказала сланцу скромное будущее

Кальюлайд отметила, что точка зрения, говорящая о сланцевой промышленности как о пережитке, не совпадает с ее точкой зрения, однако очень большого будущего в смысле объемов сланцу предсказать трудно, передает «Северное побережье».

«Речь идет все же о нишевой продукции и нишевом производителе, но тем легче ему, по сути, справиться и выжить, выйдя также на мировой рынок. Речь идет о сравнительно маленьком предприятии», - сказала Кальюлайд «Северному побережью» после посещения VKG.

Она добавила также, что эстонские сланцевые запасы не столь безграничны, чтобы стоило слишком расширять производственные мощности. «Однако те сланец и технологии, что у нас имеются, мы должны все же использовать - причем настолько дружелюбно к окружающей среде, насколько мы в состоянии», отметила президент.

На вопрос, что могло бы стать для Эстонии волшебной палочкой, которая оживила бы экономику, Кальюлайд ответила, что «то знание, что у нас между ушами».

По ее словам, ясно, что новые рабочие места уже не возникают благодаря главным образом использованию природных запасов - ставку надо делать прежде всего на кибертехнологии. «Эстонский дигитальный миф надо обратить в экономический рост. Там находятся эти новые рабочие места, что вообще не снижает ценности традиционного производства, считающегося с требованиями по окружающей среды».

Кальюлайд добавила, что для развития новых отраслей экономики у нас имеется хорошая и сильная система образования.

После посещения VKG президент вечером встретилась в Йыхвиском концертном доме с членами клуба госчиновников, куда входят работающие в Ида-Вирумаа госчиновники - в основном уроженцы других мест.