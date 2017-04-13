В период пасхальных праздников межбанковские переводы будут невозможны
13 апреля 2017 г., 15:15
На время пасхальных праздников с пятницы до понедельника банки в Эстонии не будут осуществлять ни зарубежные, ни европейские платежи, а также внутригосударственные межбанковские платежи.
Важные европейские платежи необходимо осуществить не позднее 16.30 в четверг, 13 апреля, поскольку в этом случае они поступят по назначению еще до праздников.
Внутрибанковские платежи во время праздников будут осуществляться в обычном порядке.