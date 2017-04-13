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В период пасхальных праздников межбанковские переводы будут невозможны

BNS
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Компьютер. Иллюстративное фото. | ФОТО: Scanpix

На время пасхальных праздников с пятницы до понедельника банки в Эстонии не будут осуществлять ни зарубежные, ни европейские платежи, а также внутригосударственные межбанковские платежи.

Важные европейские платежи необходимо осуществить не позднее 16.30 в четверг, 13 апреля, поскольку в этом случае они поступят по назначению еще до праздников.

Внутрибанковские платежи во время праздников будут осуществляться в обычном порядке.

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